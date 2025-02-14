Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Katar'da Görüşmelerde Bulundu

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nun Katar Ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, resmi davetli olarak gittiği Katar'da çeşitli görüşmeler yaptığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Oramiral Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hassan Al Sulaiti'nin resmi davetlisi olarak 12-15 Şubat tarihleri arasında Katar'ı ziyaret etti.

Açıklamada, Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan Al-Thani ile bir araya geldiği belirtildi. Ayrıca, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve Deniz Unsur Komutanlığı'na bağlı TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin de ziyaret edildiği ifade edildi.

Bu temasların, Türkiye-Katar askeri iş birliğini güçlendirmeye yönelik olduğu vurgulandı.