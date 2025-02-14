Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Katarlı Mevkidaşıyla Görüştü

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu ve Katarlı Mevkidaşıyla Önemli Görüşme

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hasan Al Sulaiti ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, her iki komutanın görüşmenin ardından TCG Kuşadası karakol gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Görüşmenin Detayları ve Amaçları

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini desteklemek ve icra edilecek müşterek eğitim, tatbikatlar ile bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak amacıyla bölgede görev yapmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, 28 Nisan 2016 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Kuşadası ve TCG Kumkale karakol gemilerinin 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren bölgede görev yapacağı belirtildi.

Katar'da resmi temaslara devam eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (ortada), Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hasan Al Sulaiti (sağ 4) ile görüştü. Tatlıoğlu ve Sulaiti, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından TCG Kuşadası karakol gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.