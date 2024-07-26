Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'ndan Deniz Görev Grupları Açıklaması

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'ndan Açıklama

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, dün itibarıyla Hint Okyanusu'nda Somali açıklarında deniz haydutluğuyla mücadele deniz görev grubunun komutasını aldıklarını açıkladı.

Marmaris'teki Tören

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde gerçekleştiren törende, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar'a gönderilmesi için hazırlık yapıldığını ifade eden Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin çevre denizlerdeki görevlerini başarıyla ifa ettiğini söyledi.

Tarihi Güç

Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin köklü tarihiyle dünyanın önde gelen deniz güçleri arasında olduğunu vurguladı. Ayrıca, Karadeniz'de mayına karşı tedbirler görev grubunun komutasını üstlendiklerini belirtirken, Akdeniz'de NATO'nun mayın harbi görev grubuna ve su üstü görev grubuna da gemilerin katıldığını kaydetti.

Doğu Akdeniz ve Somali Açıkları

Akdeniz bölgesinde 2 fırkateynin Libya önlerinde görevde bulunduğunu ifade eden Tatlıoğlu, doğu Akdeniz'deki Lübnan önlerindeki harekata destek verdiklerini söyledi. Ayrıca, Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğu ile mücadele etmek üzere komutayı üstlendiklerini duyurdu.

Katar'a Görev

Oramiral, bugün dost ve kardeş Katar Deniz Kuvvetlerine deniz güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla 2 Tuzla sınıfı yerli ve milli gemi göndermekte olduklarını belirtti.

Yerel Üretim ve Teknoloji

Son olarak, TCG Kuşadası ile TCG Kumkale'nin yerli ve milli imkânlarla inşa edildiğine dikkat çeken Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin sürekli olarak güçlendiğini ve bu güçlenmenin büyük ölçüde yerli üretime dayandığını vurguladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde Katar'a konuşlanacak TCG Kuşadası ile TCG Kumkale gemilerinin görevlendirilme törenine katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde Katar'a konuşlanacak TCG Kuşadası ile TCG Kumkale gemilerinin görevlendirilme törenine katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde Katar'a konuşlanacak TCG Kuşadası ile TCG Kumkale gemilerinin görevlendirilme törenine katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde Katar'a konuşlanacak TCG Kuşadası ile TCG Kumkale gemilerinin görevlendirilme törenine katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde Katar'a konuşlanacak TCG Kuşadası ile TCG Kumkale gemilerinin görevlendirilme törenine katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde Katar'a konuşlanacak TCG Kuşadası ile TCG Kumkale gemilerinin görevlendirilme törenine katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde Katar'a konuşlanacak TCG Kuşadası ile TCG Kumkale gemilerinin görevlendirilme törenine katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde Katar'a konuşlanacak TCG Kuşadası ile TCG Kumkale gemilerinin görevlendirilme törenine katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde Katar'a konuşlanacak TCG Kuşadası ile TCG Kumkale gemilerinin görevlendirilme törenine katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde Katar'a konuşlanacak TCG Kuşadası ile TCG Kumkale gemilerinin görevlendirilme törenine katıldı.