Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Suriye Komutanı Alsaud ile Görüştü

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud ve heyetini kabul etti; Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında ziyaret fotoğrafları yer aldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:31
Resmî ziyaret, Milli Savunma Bakanlığı paylaşımıyla duyuruldu

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızı ziyaret ederek Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca ziyaretin fotoğraflarına da yer verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud ile bir araya geldi.

