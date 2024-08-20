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Deniz Suyu Sıcaklığındaki Artış Palamut ve Hamsi Üzerinde Olumsuz Etkiler Yaratıyor

İklim değişikliği denizlerdeki sıcaklık artışını artırıyor, balıkların büyüme ve besin değerlerini olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:03
Deniz Suyu Sıcaklığındaki Artış Palamut ve Hamsi Üzerinde Olumsuz Etkiler Yaratıyor

İklim Değişikliğinin Balıkçılığa Etkisi

Son dönemde yaşanan iklim değişikliği, deniz suyu sıcaklıklarını yükselterek balıkların büyüme performansını olumsuz etkilemektedir. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Osman Samsun, bu durumu detaylandırarak, sıcaklık rekorlarının artmasının yalnızca karasal yaşamı değil, deniz yaşamını da etkilediğini belirtti.

Palamutların Büyüme Sürecindeki Değişiklikler

Samsun, palamutların ağustos ortalarında yasal olarak avlanma dönemine girdiğini ve bu balıkların şu anda 200-250 gram düzeyinde olduğunu ifade etti. Geçmiş yıllarda, düzenli yağışlar sayesinde bu balıkların bir haftada 350-400 gram, bir ay içinde ise yarım kiloya ulaşabildiğini hatırlattı. Ancak yağmur eksikliği nedeniyle büyüme performanslarının olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Hamsideki Besin Değeri Düşüşü

Palamutun yanı sıra hamsinin de deniz suyu sıcaklığından olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Samsun, hamsinin sahillerde daha kısa süre bulunması ve düşük besin değerleri ile karşılaşıldığını ifade etti. "Eski hamsilerden farklı olarak, kılçığı ve derisi olan, ama eti daha az olan bir tür ile karşı karşıyayız" dedi.

Doğal Besin Zincirinin Tehditi

Prof. Dr. Samsun, sıcaklık artışlarının balıkların yanı sıra onların besin kaynakları üzerinde de olumsuz etkiler yarattığına değindi. Bu durumun, deniz avcılığını ve doğal besin zincirini tehdit ettiğini sözlerine ekledi. "Dünya ortalama hava sıcaklığındaki bu artış, tarım ve hayvancılığın yanı sıra su avcılığını da derinden etkileyecektir" dedi.

İklim değişikliğine bağlı deniz suyunda yaşanan ısı artışının, balıkların büyüme performansları ve...

İklim değişikliğine bağlı deniz suyunda yaşanan ısı artışının, balıkların büyüme performansları ve besin değerlerini olumsuz etkilediği bildirildi. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Samsun, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İklim değişikliğine bağlı deniz suyunda yaşanan ısı artışının, balıkların büyüme performansları ve...

İklim değişikliğine bağlı deniz suyunda yaşanan ısı artışının, balıkların büyüme performansları ve besin değerlerini olumsuz etkilediği bildirildi. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Samsun, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İklim değişikliğine bağlı deniz suyunda yaşanan ısı artışının, balıkların büyüme performansları ve...

İklim değişikliğine bağlı deniz suyunda yaşanan ısı artışının, balıkların büyüme performansları ve besin değerlerini olumsuz etkilediği bildirildi. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Samsun, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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