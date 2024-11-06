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Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz İçin Tören Düzenlendi

Adana'da düzenlenen törenle, İstanbul'da eğitimde şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz anıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:15
Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz İçin Tören Düzenlendi

Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz İçin Tören

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim sırasında yaşanan bir kaza sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26) için Adana’nın Pozantı ilçesinde bir tören gerçekleştirildi.

Cenaze Töreni ve Helallik

Şehit Öz’ün cenazesi Çukurova Havalimanı’na ulaştıktan sonra kara yolu ile babasının evine götürüldü. Burada yakınları ve komşuları tarafından helallik alındı. Ardından, cenaze töreni için kapalı semt pazarında bir araya gelindi.

Törene Katılım

Cenaze törenine katılanlar arasında şehidin annesi Suzan Öz, babası Ahmet Öz, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Niğde Valisi Cahit Çelik, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve askeri yetkililer de yer aldı.

Dua ve Cenaze Namazı

Törende, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Okunan duaların ardından, Deniz Teğmen Öz’ün cenazesi toprağa verilmek üzere Niğde’nin Ulukışla ilçesi Çiftehan köyüne gönderildi.

Bakanlığın Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'ndaki eğitim kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz’ün durumu hakkında açıklama yapmıştı.

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve...

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26) için Adana'nın Pozantı ilçesinde tören düzenlendi.

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve...

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26) için Adana'nın Pozantı ilçesinde tören düzenlendi.

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