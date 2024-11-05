Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün Şehitliği Hüzün Yarattı

Şehit Teğmen Öz'ün Acı Selamı

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen bir kaza sonucu yaralanan 26 yaşındaki Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı haber, Adana'daki ailesine ulaştırıldı.

Aileye Acı Haber Ulaştı

Şehidin Adana'nın Pozantı ilçesinin Eskikonacık Mahallesi'nde yaşayan annesi Suzan Öz ve babası Ahmet Öz, yetkililer tarafından bilgilendirildi. Ailenin yaşadığı evin üzerine Türk bayrağı asılırken, bahçeye taziye çadırı kuruldu.

Bir Kayıp Daha

Mustafa Kemal Öz'ün bekar olduğu ve iki kardeşinin bulunduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin memleketi Niğde'de toprağa verileceği ifade edildi. Ayrıca, şehidin babası Ahmet Öz'ün Pozantı Orman İşletme Müdürlüğünde yangın söndürme personeli olarak çalıştığı, bir kardeşinin asker bir diğerinin ise polis olarak görev yaptığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında geçirdiği kaza sonrası şehit olduğunu resmen duyurdu.

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehadet haberi Adana'daki ailesine ulaştırıldı.