Deniz ulaşımı kullanacaklar dikkat! Bu seferler iptal edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun yağış ve fırtına uyarıları, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerini etkiledi. Hava koşullarının hızla kötüleşmesi üzerine, güvenlik önlemleri kapsamında BUDO tarafından planlanan 6 sefer iptal edildi. Bu tedbirler, deniz ulaşımının güvenliği ve yolcuların sağlığını koruma amacını taşımakta. İptal edilen seferlerle ilgili bilgilendirmeler BUDO tarafından yapıldı ve seyahat edecek olan vatandaşlar, güzergahlarında oluşabilecek değişikliklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış ve fırtına uyarılarıyla birlikte hava koşullarının olumsuz bir seyir izlemesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 24 Aralık Pazar günü planlanmış olan 6 seferinin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
BUDO'nun resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, 24 Aralık Pazar günü saat 08.00 ile 10.30 arasında planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) güzergahlarında karşılıklı olarak planlanmış olan 6 deniz otobüsü seferinin, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği belirtildi. Bu durum, seyahat edecek olan yolcuların planlarını gözden geçirmesi ve alternatif ulaşım yöntemlerini tercih etmelerine neden oldu.