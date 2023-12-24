Deniz ulaşımı kullanacaklar dikkat! Bu seferler iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış ve fırtına uyarılarıyla birlikte hava koşullarının olumsuz bir seyir izlemesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 24 Aralık Pazar günü planlanmış olan 6 seferinin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

BUDO'nun resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, 24 Aralık Pazar günü saat 08.00 ile 10.30 arasında planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) güzergahlarında karşılıklı olarak planlanmış olan 6 deniz otobüsü seferinin, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği belirtildi. Bu durum, seyahat edecek olan yolcuların planlarını gözden geçirmesi ve alternatif ulaşım yöntemlerini tercih etmelerine neden oldu.