Deniz Yosunu Takviyesi Sığırlardaki Metan Emisyonunu %40 Azaltıyor

Deniz Yosunu ile Metan Emisyonunu Azaltma Umudu

Yeni bir araştırma, sığırlara deniz yosunu takviyesi verilmesinin, metan emisyonunu yaklaşık yüzde 40 azaltabileceğini ortaya koydu.

California Üniversitesi Hayvan Bilimi bünyesinde gerçekleştirilen araştırmada, deniz yosunu takviyesinin hayvancılıktaki metan emisyonuna etkileri incelendi. Araştırma sonucu, hayvancılığın küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 14,5'ine tekabül ettiğini ve bunun da büyük bölümünün büyükbaş hayvanların metan gazı salımından kaynaklandığını gösterdi.

Deniz Yosununun Etkileri

Deniz yosununun inekler üzerindeki etkilerini araştırmak için 10 hafta boyunca 24 sığır iki gruba ayrıldı: bir grup deniz yosunu takviyesi aldı, diğeri almadı. Takviye alan grup, metan emisyonlarında %37,7 oranında önemli bir düşüş yaşadı.

Araştırmanın yazarlarından olan Profesör Ermias Kebreab, deniz yosunu takviyesi ile küresel et talebinin daha sürdürülebilir hale gelebileceğini belirtti. Bu bulgular, hayvancılık sektöründe çevresel etkilerin azaltılması için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu önemli araştırma, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.