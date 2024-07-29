Deniz Yücel Hakkında Suç Duyurusu: Selamet Akıncıları Platformu'ndan Tepki

Deniz Yücel'e Suç Duyurusu

Selamet Akıncıları Platformu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel hakkında 22 Temmuz'da gerçekleşen partisinin toplantısında yaptığı konuşmasıyla İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçe, platform temsilcisi Adem Çevik tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

İddialar Neler?

Dilekçede, Yücel'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldığı ve bu açıklamanın hem Türkiye'deki hem de dünya genelindeki Müslümanları etkilediği ifade edildi. Tartışmaların yalnızca sosyal medyada kalmayıp, gerçeğe yansıdığına dikkat çekilerek, bu durumun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Suçlamalar ve Talepler

Dilekçede, Yücel hakkında aşağıdaki suçlamaların yer aldığı vurgulandı:

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

Nefret ve ayırımcılık

Hakaret

İftira

İnsanlığa karşı suçlar

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme

Bu suçlamalarla Yücel'e karşı kamu davası açılması talep edildi.

Engin Aksakallı'nın Açıklamaları

Selamet Akıncıları Platformu Genel Sekreteri Engin Aksakallı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Diyanet İşleri Başkanımızın hutbede ele aldığı tesettür ve evlilik ahlakıyla ilgili konular, ayet ve hadisler ışığında açıklanmıştı. Ancak, bilgisi yetersiz olan bir vekil tarafından hadsiz bir dille saldırıya uğradık ve bu durum tüm Müslümanları derinden yaralamıştır." ifadelerini kullandı.

Aksakallı, bu açıklamalarla toplumun huzurunun bozulduğunu ifade ederek ekledi: "Diğer dinlerin önderlerine saygı gösterip, Müslümanlara karşı böyle bir yaklaşım sergilemek, kendi iç dünyalarında kime hürmet, kime hakaret edeceklerini açıkça ortaya koymaktadır. Bugünkü toplantımızın amacı, Deniz Yücel'in Kur'an-ı Kerim'e ilişkin talihsiz sözlerini protesto etmektir."

Selamet Akıncıları Platformu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel hakkında partisinin toplantısındaki konuşmasında, İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Selamet Akıncıları Platformu Genel Sekreteri Engin Aksakallı, savcılığa sundukları dilekçenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda buundu.