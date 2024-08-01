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DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri Başlıyor

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda DenizBank etkinlikleriyle tanınmış sanatçılar sahne alacak.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:38
DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri Başlıyor

DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri 7 Ağustos'ta Başlıyor

KM'nin düzenlediği DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda muhteşem bir programla sanatseverlerle buluşacak. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı bu etkinlikler, 7 Ağustos tarihinde başlayacak.

Etkinlik Takvimi

BKM'den gelen bilgilere göre, etkinliklerin açılışını Aşkın Nur Yengi Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirecek "Aşkın Nur Yengi Senfonik" konseri ile yapılacak. Takvim ise şu şekilde:

  • 7 Ağustos: Aşkın Nur Yengi Senfonik Konseri
  • 8-9 Ağustos: Ata Demirer Gazinosu
  • 10 Ağustos: Mert Demir Konseri

Özel Konser: Seal

Müzik dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Grammy ödüllü Seal ise 12 Ekim'de hayranlarıyla buluşacak. Bu muhteşem konser için hazırlıklara başlanıldığı belirtildi.

Daha fazla bilgi ve detaylı program için bkmonline.net adresini ziyaret edebilirsiniz.

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