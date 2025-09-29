DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

DenizBank’tan memur ve kamu personeline özel kredi kampanyası

DenizBank, sabit gelirli memur ve kamu personelinin artan giderleri karşısında nefes almasını sağlayacak yeni bir kredi kampanyası başlattı. %1.99'dan başlayan faiz oranı ve esnek ödeme seçenekleriyle sunulan paket, acil nakit ihtiyaçlarından uzun vadeli finansal hedeflere kadar çözüm hedefliyor.

Faiz oranları ve avantajlar

Banka, belirli limitler dahilinde %1.99 gibi iddialı bir başlangıç oranı sunarak kredi maliyetlerini düşürmeyi amaçladığını açıkladı. Bu oran özellikle küçük ve orta ölçekli ihtiyaçlar için kamu çalışanlarına rahatlama sağlayacak şekilde konumlandırıldı.

Özel kredi paketinde dosya masrafı alınmıyor ve ödeme planları kredi notu ile gelir durumuna göre şekilleniyor.

Evraksız, şubesiz başvuru ve anında ödeme

Kredi başvuruları MobilDeniz uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurular saniyeler içinde değerlendirilip onaylanan tutar anında hesaba aktarılabiliyor; bu sayede işlem için şubeye gitmeye gerek kalmıyor.

Yüksek limit: 1.5 Milyon TL'ye varan kredi

Kampanya yalnızca küçük tutarlar için değil; evlilik, eğitim, araç alımı veya borç yapılandırma gibi daha büyük ihtiyaçlar için de çözüm sunuyor. Kamu çalışanları, kredi notu ve gelir durumuna bağlı olarak 1.500.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı bulabilecek.

DenizBank Memur Kredisi Örnek Ödeme Tablosu

10.000 TL Kredi: Aylık %1.99 faiz oranı ile taksitler 430,25 TL olarak hesaplanıyor. Bu kredinin yıllık toplam maliyet oranı ise %36.46 seviyesinde.

50.000 TL Kredi: 36 ay vade ve %1.99 faiz oranıyla aylık ödeme 2.151,27 TL olarak öngörülüyor.

100.000 TL Kredi: Bu tutarda aylık faiz oranı %2.89'a yükseliyor ve 36 ay vadeli aylık taksit 5.112,11 TL oluyor.

DenizBank’ın kampanyası, kamu çalışanlarına özel şartlar, kolay başvuru kanalları ve yüksek limite kadar seçenekler sunarak dikkat çekiyor. Başvuru ve detaylar için bankanın resmi kanalları takip edilebilir.