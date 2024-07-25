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Denizde Güvenli Yüzmenin Yolu: Akıntıya Dikkat

Uzmanlar, çeken akıntı tehlikesine karşı uyarıyor; cankurtaran olmayan yerlerde denize girmeyin!

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:00
Denizde Güvenli Yüzmenin Yolu: Akıntıya Dikkat

Denizde Güvenli Yüzmenin Yolu: Akıntıya Dikkat

Uzmanlar, boğulma vakalarının önlenmesi için "çeken akıntı" tehlikesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Mevsim Normallerinin Üzerindeki Sıcaklar

Mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcak havalar, deniz keyfini artırırken, beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde denize girmek isteyenler, İstanbul’a yakın destinasyonlardan olan Kocaeli’nin Kandıra sahillerini tercih ediyor. Ancak burada göz ardı edilmemesi gereken bir durum var: çeken akıntı.

Çeken Akıntı Nedir?

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun cankurtaran eğitmeni Murat Kulakaç, çeken akıntının tüm denizlerde ve okyanus kıyılarında görüldüğünü belirtiyor. Kocaeli’nin Karadeniz kıyısındaki sahillerde de bu tehlikenin sıkça yaşandığına dikkat çekiyor.

Uzmanların Uyarıları

Kulakaç, "Akıntıya maruz kaldığınızda sakın panik yapmayın. Kıyıya doğru yüzmek yerine, akıntının dışına çıkmalısınız. Sakin kalarak en yakın akıntısız bölgeye doğru yüzmelisiniz," diye ifade etti. Ayrıca, cankurtaran ekiplerinin de bu dönemde eksiksiz olarak sahillerde görevde olduklarını belirtiyor.

KOSKEM'in Başarılı Müdahalesi

Kocaeli İtfaiyesi'ne bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, 2005 yılından bu yana sahillerde can güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Yaz sezonu başladığından bu yana 1083 kişiyi boğulmaktan kurtardıkları öğrenildi.

Ömer İslamoğlu'ndan Ek Güvenlik Önlemleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, cankurtaran olmayan yerlerde yüzenlerin büyük risk altında olduğunu vurguladı ve vatandaşlardan, cankurtaran hizmeti verilmeyen alanlarda denize girmemelerini istedi. Ayrıca, uyarıcı tabelaların ve güvenlik iplerinin her sahilde mevcut olduğunu belirtirken, "Lütfen bu uyarılara dikkat edin," dedi.

Boğulmayı Önleme Günü Hatırlatması

25 Temmuz’un Dünya Boğulmayı Önleme Günü olduğunu hatırlatan İslamoğlu, halkın güvenliği için her türlü önlemi aldıklarını ifade etti. Kocaeli'nin uzun kıyı bandıyla, vatandaşların güvenli bir şekilde deniz keyfi çıkarmalarının önemini vurguladı.

Sonuç olarak, denize girmeden önce cankurtaran hizmetinin bulunduğu sahilleri tercih etmek, hayat kurtarabilir.

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