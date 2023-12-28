Denizde kaçak geçiş: Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı açıklarda yaptığı operasyonda iki lastik bot içinde 70 kişiyi durdurdu. Bu kişilerin yasadışı yollarla ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Ayvacık’taki “MORAD-12” adlı mobil radarı, açıklarda bir lastik bot içinde düzensiz göçmen bulunduğunu saptadı. Sahil Güvenlik ekipleri, hemen harekete geçerek lastik botu durdurdu. Bot içindeki 70 kişinin yasadışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalıştığı ortaya çıktı. Düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürülerek işlemlere tabi tutuldu.
Afganistan’dan yasadışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 36 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın operasyonuyla yakayı ele verdi.
Ayvacık açıklarında “KB-4304” ve “KB-20” isimli Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulan lastik bot içindeki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.