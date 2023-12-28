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Denizde kaçak geçiş: Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı

Denizde kaçak geçiş: Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı açıklarda yaptığı operasyonda iki lastik bot içinde 70 kişiyi durdurdu. Bu kişilerin yasadışı yollarla ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldü.