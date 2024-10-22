DENİZKURDU-1 Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

DENİZKURDU-1 Tatbikatı Hakkında Bilgiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen DENİZKURDU-1 Tatbikatı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Tatbikat, 21-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Tatbikatın İlk Günü ve Atışlar

MSB'nin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, tatbikatın ilk gününe yönelik detaylar aktarıldı. TCG GİRESUN firkateyninden gerçekleştirilen satıhtan havaya güdümlü mermi atışı ile birlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AH-1W taarruz helikopteri'nden "CİRİT" ve SH-70 helikopteri'nden de "TEMREN" füze atışları yapıldığı vurgulandı. Bu atışların başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Tatbikata Katılan Unsurlar

DENİZKURDU-1 Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katılımı ile organize ediliyor. Tatbikat kapsamında, harekata hazırlık eğitimleri, fiili silah eğitimleri ve seçkin gözlemci günü faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir.