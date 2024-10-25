Denizkurdu-1 Tatbikatı Üç Denizde Gerçekleştiriliyor

Denizkurdu-1 Tatbikatı Devam Ediyor

Türkiye'nin savunma alanındaki önemli etkinliklerinden biri olan Denizkurdu-1 Tatbikatı, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aktif bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, tatbikatın başarıyla sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Bu tatbikat, Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla düzenlenmektedir.

Denizkurdu-1 Tatbikatı, Türkiye'nin ulusal güvenliğini güçlendirme ve uluslararası sularda etkinliği artırma hedefleri doğrultusunda büyük bir önem taşımaktadır.