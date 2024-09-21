Denizlerde Düzensiz Göçmen Operasyonları: 190 Bin Yakalanma

Denizlerde Düzensiz Göç Süreci

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, son 5 yılda 188 bin 939 düzensiz göçmeni yakalayarak önemli bir başarı elde etti. Gerçekleştirilen 6 bin 375 göç olayına müdahale ile Denizlerdeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Yıllık Düzensiz Göç Rakamları

2024 yılı itibarıyla 1387 düzensiz göç olayına müdahale edilmiştir. Sahil Güvenlik, 2023'te 56 bin 954, 2022'de 49 bin 518, 2021'de 23 bin 676 ve 2020'de 20 bin 380 düzensiz göçmeni yakalayarak toplamda 190 bine yakın göçmen yakalanmasına katkı sağlamıştır.

Organizatörlere Karşı Mücadele

Yasa dışı geçişleri organize eden 296 kişi adli mercilere sevk edilirken, 5 yılda meydana gelen 1899 düzensiz göç olayında toplamda 169 organizatör yakalanmıştır.

Hayat Kurtarma Operasyonları

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde acil durumlar için de görev alarak 1052 arama kurtarma ve tahliye operasyonu gerçekleştirmiştir. Bu süreçte 18 bin 78 kişi kurtarılarak denizden 159 kişinin cansız bedeni alınmıştır. Ayrıca, yaralı veya sağlık durumu kötüleşen 285 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirilmiştir.