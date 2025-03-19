Denizli-Antalya Kara Yolu Kar Sonrası Yeniden Ulaşıma Açıldı

Denizli'de etkili olan kar yağışının ardından hizmete kapalı olan Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönü, gerçekleştirilen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, sabah saatlerinde yerini sağanak yağışa ve ardından da kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığı'nın belirgin şekilde düştüğü bazı ilçelerde kar etkisini göstermeye başladı. Beyaza bürünen yüksek kesimlerde çiçek açan ağaçların üzeri karla kaplandı.

Pamukkale ilçesinde bulunan Cankurtaran Mahallesi'nden geçen Denizli-Antalya kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalıydı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda Antalya istikameti yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede meydana gelen kazalar nedeniyle yolda kalan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kar yağışının azalmasını bekleyerek yol kenarında bekleyen sürücüler, hava koşullarının iyileşmesiyle yola devam etti.

Polis ekipleri, bölgede denetimlerini sürdürüyor. Trafik ekipleri, güzergâhta oluşturduğu uygulama noktalarında kar lastiği ve zincir kontrolleri yaparken büyük tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönünde ulaşım sağlanamıyor.