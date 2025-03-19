Denizli-Antalya Kara Yolu Kar Sonrası Yeniden Ulaşıma Açıldı

Denizli'deki kar yağışı nedeniyle kapanan Antalya yönü, ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Trafik kontrolleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:16
Denizli-Antalya Kara Yolu Kar Sonrası Yeniden Ulaşıma Açıldı

Denizli'de etkili olan kar yağışının ardından hizmete kapalı olan Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönü, gerçekleştirilen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, sabah saatlerinde yerini sağanak yağışa ve ardından da kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığı'nın belirgin şekilde düştüğü bazı ilçelerde kar etkisini göstermeye başladı. Beyaza bürünen yüksek kesimlerde çiçek açan ağaçların üzeri karla kaplandı.

Pamukkale ilçesinde bulunan Cankurtaran Mahallesi'nden geçen Denizli-Antalya kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalıydı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda Antalya istikameti yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede meydana gelen kazalar nedeniyle yolda kalan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kar yağışının azalmasını bekleyerek yol kenarında bekleyen sürücüler, hava koşullarının iyileşmesiyle yola devam etti.

Polis ekipleri, bölgede denetimlerini sürdürüyor. Trafik ekipleri, güzergâhta oluşturduğu uygulama noktalarında kar lastiği ve zincir kontrolleri yaparken büyük tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönünde ulaşım...

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönünde ulaşım...

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönünde ulaşım sağlanamıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB Başkanı İmamoğlu ve 6 Şüpheliye Terör Soruşturması: Gözaltı Kararı Çıktı
2
İzmir'de 2023 Hukuk Festivali Başlıyor
3
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Rize'de Bağımlılıkla Mücadelede 10 Milyon Öğrenciye Ulaştık
4
İsrail Ordusu, Gazze'deki Filistinlilere Göç Tehdidini Yeniden Tekrarladı
5
Ümraniye'de İnşaat İskelesi Çöktü: 2 İşçi Ağır Yaralandı
6
WMO 2015-2024 Dönemini 'En Sıcak 10 Yıl' Olarak Açıkladı
7
Webb Teleskobu, Güneş Sistemi Dışındaki Gezegenin Atmosferinde Karbondioksidi Görüntüledi

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!