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Denizli-Antalya Kara Yolu Kar Yağışının Ardından Trafiğe Açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapatılan Denizli-Antalya kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:22
Denizli-Antalya Kara Yolu Kar Yağışının Ardından Trafiğe Açıldı

Denizli-Antalya Kara Yolu Tekrar Trafiğe Açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde tek yönlü ulaşıma kapatılan Denizli-Antalya kara yolu, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde yeniden trafiğe açıldı. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, bölgedeki sürücülere zorlu anlar yaşattı.

Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı

Cankuratan mevkisinde meydana gelen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, yaklaşık 2 saat boyunca kapalı kaldı. Yolda kalan araçlar, çekici yardımıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kış Koşullarına Hazırlık

Trafik ekipleri, Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturdukları kontrol noktasında, sürücülerden kış lastiği ve zincir denetimi yapmaya devam ediyor. Ayrıca, Karayolları ekipleri de sisin etkili olduğu bölgelerde tuzlama ve küreme çalışmaları gerçekleştirmektedir.

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