Denizli Buldan'da midibüs devrildi: 1 ölü, 32 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 35 CEJ 948 plakalı midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 19:15
Kaza ve müdahale

Denizli'nin Buldan ilçesinde, günübirlik tura katılanları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 35 CEJ 948 plakalı midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve yolcular

Sadece 1 kişi yaşamını yitirdi; kazada sürücü ile midibüsteki 31 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tur bilgisi

Araçtakilerin İzmir'den kente günübirlik tur için geldikleri ve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

