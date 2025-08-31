DOLAR
Denizli Buldan'da Orman Yangını 3. Günde: Müdahale Sürüyor

Denizli Buldan'da 29 Ağustos'ta başlayan orman yangını 3 gündür sürüyor. Müdahale: 1209 personel, 18 helikopter, 1 uçak ve 297 araç.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 22:10
Denizli'nin Buldan ilçesinde, 29 Ağustos tarihinde Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları 3 gündür aralıksız devam ediyor.

Yangına gece boyunca müdahale edildi; havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter katıldı. Yangın halen ilçenin Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürüyor.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun alanda incelemelerde bulunarak yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tahliyeler ve Önlemler

Yangın nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisi tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu bölgelerde elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgelere alınıyor.

Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor. Bölgede TOMA araçları da çalışmalara destek verirken, çevik kuvvet ekipleri vatandaşların tahliyesine yardımcı oluyor. Trafik ekipleri ise yangına müdahale eden araçların bölgeye rahat ulaşması için güzergâhlarda denetim yapıyor.

Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi tedbir amacıyla boşaltıldı; burada tedavi gören hastalar kent merkezindeki hastanelere ambulanslarla sevk edildi.

Valilik Açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Buldan ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmalarına 1209 personel, 18 helikopter, 1 uçak ve 297 araç ile destek verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şiddetli rüzgâr nedeniyle yangının genişlediği ve kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söndürme çalışmaları orman teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimizle birlikte koordinasyon içerisinde aralıksız olarak sürdürülmektedir. Tedbir amacıyla, yangının şiddetini artırması nedeniyle Bostanyeri Mahallesi Arıklı mezrası, Bölmekaya Mahallesi ve Karadere mezrasında bulunan toplam 84 hanede ikamet eden vatandaşlarımız güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir."

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

