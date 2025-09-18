Denizli Çivril'de Ambulansta Doğum — Sağlıklı Bebek Dünyaya Geldi

Denizli Çivril'de 112 çağrısıyla yola çıkan ekip, ambulansta müdahaleyle sağlıklı bir bebeğin doğumunu gerçekleştirdi; anne ve bebeğin sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:34
Denizli Çivril'de Ambulansta Doğum — Sağlıklı Bebek Dünyaya Geldi

Denizli Çivril'de Ambulansta Doğum

Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bebek sağlıklı olarak dünyaya geldi

Denizli'nin Çivril ilçesinde hastaneye sevk edilen hamile kadın, sağlık ekiplerinin başarılı müdahalesiyle ambulansta bebeğini dünyaya getirdi.

Alınan bilgiye göre, doğum sancıları başlayan kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi.

Yola çıktıktan sonra doğum süreci başlayan kadın, ambulansta görevli paramedik Selçuk Karaca ile acil tıp teknisyenleri Barış Eren ve Günay Kara'nın yerinde ve hızlı müdahalesiyle sağlıklı şekilde bebeğini dünyaya getirdi.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine ulaştırılan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

