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Denizli Çivril'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 18:49
Denizli Çivril'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Denizli Çivril'deki Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Somak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda meydana gelen orman yangınına, hem havadan hem de karadan şiddetli bir müdahale başlatıldı.

Yangının Sebebi Hala Belirsiz

Yangının nedeni henüz belirlenememişken, ilgili ekipler hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangına müdahale için 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve bir yer ekibi görevlendirildi.

Kontrol Altına Alma Çalışmaları Sürüyor

Ekipler yangını kontrol altına almak için seferber olmuş durumdalar. Yangının yayılmaması adına titizlikle yürütülen çalışmalar, yerel halk tarafından da yakından takip edilmektedir.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışması devam...

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışması devam etti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışması devam...

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışması devam etti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışması devam...

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışması devam etti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışması devam...

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışması devam etti.

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