Denizli'de 198 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Denizli'de Suçlu Takibi Başarıyla Sonuçlandı

Denizli'de, hakkında 198 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cezaevine Geri Dönüş

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik etkili bir uygulama gerçekleştirdi. Bu kapsamda, nitelikli dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından 8 yıldır aranan şahıs, toplamda 106 farklı dosya ile 198 yıl 4 ay 17 gün hapis cezası bulunuyordu.

Adli Süreç ve Ceza İnfazı

Ayrıca, hükümlünün 2 milyon 318 bin 40 lira adli para cezası ve 21 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.