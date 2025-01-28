Denizli'de 2 Günlük Kayıp Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, 2 gün önce evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Serpil Girgin için acil arama çalışmaları başlatıldı.

Elde edilen bilgilere göre, 54 yaşındaki Girgin, Çarşı Mahallesi'nde oturuyordu ve komşusuna gitmek üzere evinden ayrıldı. Fakat, eve dönmeyen Girgin'den haber alamayan Mustafa Girgin, kendisiyle iletişim kuramayınca endişelenmeye başladı.

Mustafa Girgin, karısını bulmak için kendi imkanlarıyla arama yapmasının ardından, durumu polise bildirdi. Bu gelişme üzerine jandarma ve polis ekipleri, Serpil Girgin'in bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Öne çıkan bilgiler arasında, Girgin'in 11 yıllık evli olduğu ve çocuğunun bulunmadığı yer alıyor. Yetkililer, kayıp kadının bir an önce bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.