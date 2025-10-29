Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Denizli'de 29 Ekim resepsiyonu Vali Ömer Faruk Coşkun'un konuşması, kortej yürüyüşü ve Buray konseriyle kutlandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 22:26
Denizli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Vali Coşkun'un konuşması

Vali Ömer Faruk Coşkun resepsiyonda yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın kıvanç ve gururunu yaşadığını söyledi.

Coşkun, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aziz milletimizin istiklal aşkıyla, zaferle taçlandırdığı milli mücadelenin ardından Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Köklerinden aldığı inanç, birlik ve kararlılıkla her geçen gün daha da güçlenen cumhuriyetimiz birçok alandaki atılımları ile dünyanın yükselen ülkeleri arasında yerini almış, muasırlaşma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir."

Katılımcılar ve kutlama etkinlikleri

Resepsiyona, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve davetliler katıldı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kortej için vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Stadyumu önünde toplandı. Vatandaşlar, marşlar eşliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda şarkıcı Buray konser verdi.

Denizli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen resepsiyonda Vali Ömer Faruk Coşkun eşi Sevilay Coşkun ile misafirleri karşıladı.

