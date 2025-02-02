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Denizli'de 7 Katlı Apart Otelde Yangın Kontrol Altına Alındı

Denizli'deki 7 katlı apart otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vali Coşkun detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 22:00
Denizli'de 7 Katlı Apart Otelde Yangın Kontrol Altına Alındı

Denizli'de Yangın Korkuttu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan 7 katlı apart otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin özverili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki binanın bodrum katındaki çamaşırhaneden, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Olay Yerinde Hızlı Müdahale

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dumanların tütmeye başladığı katlardaki dairelerde mahsur kalan kişileri sepetli merdivenle tahliye etti.

Vali Coşkun’in Açıklamaları

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, olay yerinde yaptığı incelemede yangının bodrum kattaki çamaşırhaneden kaynaklandığını ve dumanların binayı sardığını açıkladı. Coşkun, apart otelde kalanların bazılarının kendi imkanlarıyla dışarı çıktığını, diğer 11 kişinin ise itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildiğini belirtti.

Sebep ve Sonuçlar

Yangın sonucu dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, diğerlerine ambulansta müdahale yapıldığı öğrenildi. Yangın anında büyük bir paniğin yaşandığı olayda, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması öne çıktı.

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