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Denizli'de 70 Yaşındaki Kayıp Ömer Arslan İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Ömer Arslan için geniş çaplı arama başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:24
Denizli'de 70 Yaşındaki Kayıp Ömer Arslan İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Denizli'de Kayıp İhbarı Üzerine Arama Çalışmaları Başlatıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Ömer Arslan için arama çalışmaları hız kazandı. Ovayurt Mahallesi'nde yaşayan Arslan'dan 7 Şubat tarihinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma Ekipleri Harekete Geçti

Kayıp ihbarı sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, Arslan'ı bulmak için geniş bir arama çalışması başlattı. Arama sırasında güvenlik kameraları incelendi ve Arslan'ın Acıpayam-Burdur yol ayrımı üzerinden Muğla'nın Fethiye ilçesine giden yolcu otobüsüne bindiği tespit edildi.

Arslan'ın bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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