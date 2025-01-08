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Denizli'de Aç Kalan Yabani Domuzlar Yerleşim Alanına İndi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aç kalan yabani domuzlar, çevrede yiyecek aramak için yerleşim alanına indi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:56
Denizli'de Aç Kalan Yabani Domuzlar Yerleşim Alanına İndi

Denizli'de Yabani Domuz Korkusu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, aç kalan yabani domuzlar, Gerzele Mahallesi'nde yerleşim alanına inmeye başladı. Ormanlık alandan evlerin bulunduğu bölgeye inen yaklaşık 20 yaban domuzu, yiyecek arayışında sokaklarda dolaştı.

Yerli Halkın Tepkisi

Gerzele Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, yaban domuzlarının yiyecek aramak için evlerin çevresinde dolaştığı görüldü. O anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyen mahalle sakinleri, bu durumu endişeyle izledi.

Yerleşim alanında yaşayanların, zaman zaman yaban hayvanları ile karşılaştığı biliniyor. Ancak, aç kalan bu domuzların şehre inmesi, mahalle halkında tedirginliğe yol açtı.

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