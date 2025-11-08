Denizli'de Ağaca Çarpan Otomobilde 21 Yaşındaki Sudenaz Sargın Hayatını Kaybetti

Merkezefendi, Servergazi Mahallesi

Denizli’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 20 AAf 802 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle araç adeta ikiye büküldü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sudenaz Sargın (21), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Sudenaz Sargın hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

