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Denizli'de Anıt Duvarına Çarpan Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'na çarpan araçta bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:40
Denizli'de Anıt Duvarına Çarpan Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'de Korkunç Kaza

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın kaidesine çarpan bir otomobilde trajik bir kaza meydana geldi.

Olay, Bahadır Dizgin (41) yönetimindeki 20 AOR 548 plakalı otomobilin, Selçukbey Mahallesi'ndeki kavşakta anıtın duvarına çarpmasıyla gerçekleşti. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve sürücü Dizgin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan A.K. ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk bilgilere göre, hastanedeki tedavisi süren A.K.’nın durumuyla ilgili detaylar ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın kaidesine çarpan otomobilin...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın kaidesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın kaidesine çarpan otomobilin...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın kaidesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

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