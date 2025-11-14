Denizli'de Aren Bebek Davasında Anneye Yakalama Kararı

Denizli'de 2 yaşındaki Aren'i darbetmekle suçlanan anne ile sevgilisinin yargılandığı davada, annenin duruşmaya katılmaması üzerine mahkeme hakkında yakalama kararı verdi. Mahkeme ayrıca çocuğun vücudunda kalıcı hasar olup olmadığının araştırılmasına hükmetti.

Olayın ayrıntıları

Olay, 30 Nisan'da Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastane personelinin, bebeğin sağ gözünün tamamen kapanmış olduğu ve sağ kolunda yara bulunduğu yönündeki şüpheleri üzerine polis ekiplerine bildirim yapıldı. Anne, ifadesinde çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darbettiğini öne sürdü. Soruşturma kapsamında Aren koruma altına alınırken, S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşma ve rapor süreci

Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmada, Aren'in avukatı Ecem Çağatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları ile sanık S.D.'nin avukatı salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık S.D., cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, anne S.B.D. zorla getirilme kararına rağmen duruşmada yer almadı. Daha önce alınan ilk rapor ile kati rapor arasındaki çelişkilerin giderilmesi için raporların Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verilmişti.

Mahkeme kararları

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan ve ikametinde bulunmadığı için zorla getirilemeyen anne hakkında yakalanma emri çıkardı. Mahkeme, Aren'de kalıcı hasar ve iz olup olmadığının tespit edilmesine, raporun tekrar Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, sanık S.D.'nin tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp raporundaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeniden rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Avukatın açıklaması

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Ecem Çağatay, şunları söyledi: "Bugün Aren bebek dosyasından 4. celseye girdik. Duruşmaya sanığın tutukluluğuna devam taleplerimizi yenileyerek başladık. Dosyanın en başından beri sanık annenin de ihmal suretiyle suçlu olduğunu ve mağdur bebeğe karşı iş birliği halinde hareket edildiğini savunmaktayız. Mahkeme, sanık S. hakkında tutukluluğun devamı yönündeki taleplerimizi kabul etti. Fakat anne hakkında adli kontrol kararının devamına hükmetti. Biz yine de her celse bu talebimizi yineleyeceğiz. Annenin sorumlu bir anne davranışı sergilemediği kanaatindeyiz. Ayrıca sanık anne hakkında duruşmalara gelmediği gerekçesiyle, savunma ve beyanda bulunmadığı gerekçesiyle de mahkemece yakalama kararı çıkarılmıştır. Dosyanın takipçisiyiz. Bu aşamada bizim için önemli olan çocuğun üstün yararını korumaktır."

