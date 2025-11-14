Denizli'de Aren Bebek Davasında Anneye Yakalama Kararı

Denizli'de 2 yaşındaki Aren'i darbeden iddiasıyla yargılanan annenin duruşmaya katılmaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı; mahkeme kalıcı hasar araştırılmasına karar verdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:29
Denizli'de Aren Bebek Davasında Anneye Yakalama Kararı

Denizli'de Aren Bebek Davasında Anneye Yakalama Kararı

Denizli'de 2 yaşındaki Aren'i darbetmekle suçlanan anne ile sevgilisinin yargılandığı davada, annenin duruşmaya katılmaması üzerine mahkeme hakkında yakalama kararı verdi. Mahkeme ayrıca çocuğun vücudunda kalıcı hasar olup olmadığının araştırılmasına hükmetti.

Olayın ayrıntıları

Olay, 30 Nisan'da Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastane personelinin, bebeğin sağ gözünün tamamen kapanmış olduğu ve sağ kolunda yara bulunduğu yönündeki şüpheleri üzerine polis ekiplerine bildirim yapıldı. Anne, ifadesinde çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darbettiğini öne sürdü. Soruşturma kapsamında Aren koruma altına alınırken, S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşma ve rapor süreci

Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmada, Aren'in avukatı Ecem Çağatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları ile sanık S.D.'nin avukatı salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık S.D., cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, anne S.B.D. zorla getirilme kararına rağmen duruşmada yer almadı. Daha önce alınan ilk rapor ile kati rapor arasındaki çelişkilerin giderilmesi için raporların Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verilmişti.

Mahkeme kararları

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan ve ikametinde bulunmadığı için zorla getirilemeyen anne hakkında yakalanma emri çıkardı. Mahkeme, Aren'de kalıcı hasar ve iz olup olmadığının tespit edilmesine, raporun tekrar Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, sanık S.D.'nin tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp raporundaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeniden rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Avukatın açıklaması

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Ecem Çağatay, şunları söyledi: "Bugün Aren bebek dosyasından 4. celseye girdik. Duruşmaya sanığın tutukluluğuna devam taleplerimizi yenileyerek başladık. Dosyanın en başından beri sanık annenin de ihmal suretiyle suçlu olduğunu ve mağdur bebeğe karşı iş birliği halinde hareket edildiğini savunmaktayız. Mahkeme, sanık S. hakkında tutukluluğun devamı yönündeki taleplerimizi kabul etti. Fakat anne hakkında adli kontrol kararının devamına hükmetti. Biz yine de her celse bu talebimizi yineleyeceğiz. Annenin sorumlu bir anne davranışı sergilemediği kanaatindeyiz. Ayrıca sanık anne hakkında duruşmalara gelmediği gerekçesiyle, savunma ve beyanda bulunmadığı gerekçesiyle de mahkemece yakalama kararı çıkarılmıştır. Dosyanın takipçisiyiz. Bu aşamada bizim için önemli olan çocuğun üstün yararını korumaktır."

DENİZLİ'DE 2 YAŞINDAKİ AREN BEBEĞİ DARP EDEREK HASTANELİK EDEN ANNESİNİN SEVGİLİSİNİN VE ANNESİNİN...

DENİZLİ'DE 2 YAŞINDAKİ AREN BEBEĞİ DARP EDEREK HASTANELİK EDEN ANNESİNİN SEVGİLİSİNİN VE ANNESİNİN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ. AREN BEBEĞİN ANNESİNİN ZORLA GETİRİLME KARARINA RAĞMEN DURUŞMAYA KATILMAMASI ÜZERİNE HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI. AYRICA MAHKEME HEYETİ AREN BEBEKTE KALICI HASAR OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASINA KARAR VERDİ.

DENİZLİ'DE 2 YAŞINDAKİ AREN BEBEĞİ DARP EDEREK HASTANELİK EDEN ANNESİNİN SEVGİLİSİNİN VE ANNESİNİN...

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
3
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
4
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
7
Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları