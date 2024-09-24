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Denizli'de Asitli Sıvı ile Ölüm: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Denizli'de kız arkadaşının yüzüne asit dökerek ölümüne sebep olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 18:14
Denizli'de Asitli Sıvı ile Ölüm: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Denizli'de Asitli Sıvı İle İşlenen Cinayet

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 9 Mayıs'ta bir otelde yaşanan korkunç olayda, Özbekistan uyruklu Sojida Kalandarova'nın yüzüne asit içerikli bir sıvı dökerek ölümüne neden olan sanık Özgür G. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dava Süreci ve Karar

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen karar duruşmasına, tutuklu sanık Özgür G. (45) ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Durumunu açıklayan sanık Özgür G, olay sırasında öldürme niyeti taşımadığını, sadece kıskançlık nedeniyle bir tartışma yaşadıklarını ve döktüğü sıvının tehlike yaratacağını düşünmediğini savunarak beraatini istedi. Bunun yanı sıra, sanık avukatı, Sojida Kalandarova'nın hayatını kaybettiği tarihin olaydan 38 gün sonrasını işaret ederek, ölümünün bu olayla doğrudan bağlantılı olmadığını ileri sürdü.

Mahkemenin Verdiği Cezaya Yönelik Değerlendirme

Mahkeme heyeti, sanığa ''canavarca hisle kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek iyi hal indirimi uygulanmadığını açıkladı.

Olayın Arka Planı

Olayın yaşandığı gün, Sojida Kalandarova ile Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khairullaeva, otelde bir temizlik maddesiyle yaralanmıştı. Olaydan sonra Özgür G, Nazilli ilçesinde yakalanarak tutuklandı. Otelin güvenlik kameraları, sanığın odaya girmeden önce lobiye gelerek bir poşeti alıp daha sonra otelden kaçışını kaydetmişti.

Sojida Kalandarova, İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmasına rağmen hayatını kaybederken, Sarvinoz Khairullaeva ise Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmiş ve süreç içerisinde sanığın diğer bir mağdur olan Sarvinoz Khairullaeva’ya yönelik işlediği suçun dosyası ayrılmıştır.

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