Denizli'de Baba Oğlunu Bıçakla Yaraladı: Şüpheli Gözaltında

Denizli Pamukkale'de baba T.A, tartıştığı oğlu G.A.'yı bıçakla yaraladı. Olay sonrası baba gözaltına alındı, oğlun hayati tehlikesi var.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 00:35
Denizli'de Baba Oğlunu Bıçakla Yaraladı: Şüpheli Gözaltında

Denizli'de Olaylı Aile Tartışması

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı. Fesleğen Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, T.A. ile oğlu G.A. (34) arasında şiddetli bir tartışma çıktı.

Kavga, Tehlikeli Bir Hale Geldi

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, baba T.A. oğlu G.A.'yı bıçakla sırtından yaraladı. Olayın ardından komşuların durumu bildirmesi üzerine, sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Yaralı G.A., acil olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın Ardından Gelen Gözaltı

Yaralanan oğlu hastaneye kaldırılan baba T.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. G.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı....

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Fesleğen Mahallesi'nde bir apartmanda oturan T.A. ile oğlu G.A. (34) arasında tartışma çıktı. T.A, kavgaya dönüşen olay sırasında oğlu G.A'yı bıçakla sırtından yaraladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri G.A'yı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

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