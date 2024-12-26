Denizli'de Bağ Evinde Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'de Yangın Faciası: 1 Ölü

Denizli'nin Tavas ilçesinde yer alan Altınova Mahallesi'nde, Ayşe Uçar (55) tarafından kullanılan bağ evinde korkunç bir yangın meydana geldi. Yerel halk, meydana gelen yangını fark eder etmez itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Ancak, evde yapılan incelemeler sonucunda Uçar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ayşe Uçar'ın cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.