Denizli'de Balayı Tatili Dönüşü Feci Kaza

Denizli'de Trajik Kaza

Denizli'nin Kale ilçesinde, balayı tatilinden dönen bir çiftin bulunduğu araç feci bir kazaya karıştı. Olay, Muğla'dan Denizli yönüne giden İbrahim Aday (21) yönetimindeki 20 KK 164 plakalı otomobilin Kale yakınlarında kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti.

Olayın Detayları

Aday, otomobiliyle ilerlerken yolda hakimiyeti kaybetti ve aracın karşı şeride geçerek şarampole devrilmesine neden oldu. Olay sonrası bölgeye hızlı bir şekilde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları ve Sonuç

İtfaiye ekipleri, devrilen araçtan çıkardıkları sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, eşi Ezgi Aday yaralı olarak Kale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiftin Acıpayam'da yaşadığı ve yaklaşık bir hafta önce evlendiği, balayı tatili için Muğla'ya gittikleri öğrenildi.