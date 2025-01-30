Denizli'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Olay, Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir gazinoda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, işletmede bulunan Tamer Cura (26) ve E.K. arasında çıkan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçakla yaralanan Cura, hemen ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumunun ağırlaşması nedeniyle Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

An itibarıyla hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tamer Cura, yaşam kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Olay sonrası Jandarma ekipleri, zanlı E.K.'yi gözaltına alarak gerekli soruşturmalara başladı.