Denizli'de Buldan Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Denizli'de Buldan Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları yoğun biçimde devam ediyor.
Yangının Konumu
Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında dün başlayan yangına gece boyunca da müdahale edildi.
Müdahale ve Durum
Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yaşanan Kaza
Çalışmalar sırasında iş makinesinin ekipmanına ayağı sıkışan Buldan Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli dozer operatörü Burak Pehlivanoğlu yaralandı. Pehlivanoğlu'nun ayağında kırık olduğu öğrenildi.
