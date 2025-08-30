DOLAR
Denizli'de Buldan Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor; dozer operatörü Burak Pehlivanoğlu yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:00
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları yoğun biçimde devam ediyor.

Yangının Konumu

Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında dün başlayan yangına gece boyunca da müdahale edildi.

Müdahale ve Durum

Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yaşanan Kaza

Çalışmalar sırasında iş makinesinin ekipmanına ayağı sıkışan Buldan Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli dozer operatörü Burak Pehlivanoğlu yaralandı. Pehlivanoğlu'nun ayağında kırık olduğu öğrenildi.

