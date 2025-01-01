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Denizli'de Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı: Pilotun Sağlığı İyi

Denizli'nin Çal ilçesinde bir eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı, pilot hastaneye kaldırıldı ama sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:12
Denizli'de Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı: Pilotun Sağlığı İyi

Denizli'de Eğitim Uçağına Zorunlu İniş

Denizli'nin Çal ilçesinde, bir eğitim uçağı zorunlu iniş gerçekleştirdi. Olayda, pilot müşahede amacıyla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Isparta'daki özel bir havacılık akademisine ait uçak, Isparta'dan havalandıktan sonra Uşak'a yöneldi. Uşak'tan sonra Denizli Çardak Havalimanı'na gitmek üzere yola çıkan uçak, Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisine zorunlu iniş yaptı.

Olay Sonrası Müdahale

Olayın ardından, bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde eğitim uçağının Uşak'tan kalkarak Çardak Havalimanı'na giderken zorunlu iniş yaptığı ve zorunlu iniş sırasında uçağın ters döndüğü belirtildi. Pilotun sağlık durumu iyi olup, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiştir.

Pilot ve Motor Arızası İddiası

Uçağı kullanan pilotun 19 yaşındaki Şükrü Yiğit Devebacak olduğu öğrenildi. Pilotun, motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yapmak zorunda kaldığı değerlendirilmektedir. Uçağın ait olduğu şirket, bölgeye teknik ekip göndermiştir ve ekip uçağın araziden kaldırılması için çalışmalara başlayacaktır.

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