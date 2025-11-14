Denizli'de Emsan eski fabrika yerleşkesinde yangın: 6 işyeri zarar gördü

Denizli'de Emsan eski fabrika yerleşkesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 işyeri kullanılamaz hale geldi; itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatte kontrol sağladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:26
Olayın gelişimi

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi, Eski Acıpayam Yolu Caddesi üzerinde bulunan Emsan eski fabrika yerleşkesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yerleşkede tekstil, marangoz, mobilya ve cam imalathanelerinin yer aldığı toplam 30 işyeri bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, yangın işletmelerden birinde başladı ve kısa sürede yerleşkenin üç blokundan birindeki işyerlerine yayıldı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme ve alevlerin diğer bloklara sıçramasını önlemek için yoğun bir çalışma yürüttü. Müdahale sırasında bir itfaiye personeli dumandan etkilendi; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından söz konusu personel kontrol amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hasar, kontrol ve soruşturma

Yaklaşık 3 saatlik yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor. İlk değerlendirilmeye göre yerleşkede bulunan 6 işyeri kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Yerleşkenin geçmişi

Emsan Fabrikası, 1972'de Kayhan'da beş iş insanı tarafından kuruldu. 1994 ekonomik krizi ve döviz bazlı kredi borçları nedeniyle zorluk yaşayan fabrika, 1999 yılına kadar üretime devam ettikten sonra kapatıldı. Kapandıktan sonra fabrika yerleşkesindeki alanlar tekstil, marangoz, mobilya ve cam işletmelerine kiralandı.

