Denizli'de eş cinayeti: Tunay A. karısını öldürüp intihar etti

Denizli Pamukkale'de Tunay A., 6 ay önce evlendiği eşi Keziban A.'yı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti; cenazeler otopsiye gönderildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 07:31
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 07:31
Denizli'de eş cinayeti ve intihar

Pamukkale İncilipınar Mahallesi'nde tüfekli saldırı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, İncilipınar Mahallesi 1253 Sokak'taki 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki daireden gelen silah sesleri sonrası polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Tunay A. (42)'nın, 6 ay önce evlendiği tespit edilen eşi Keziban A. (42)'yı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayda, Keziban A.'nın oğlu'nun evde yaşadığı ancak olay anında dışarıda olduğu öğrenildi.

