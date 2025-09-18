Denizli'de ev yangını: Çocuklarını kurtarmaya çalışan anne yaralandı

Olayın detayları

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Deliktaş Mahallesi 2332 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında, henüz bilinmeyen nedenle bir yangın çıktı. Apartmanın sahibi Kasım A.'ya ait binanın son katında yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında 2 çocuğunu kurtarmaya çalışan Fatma K., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.