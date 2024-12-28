Denizli'de Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay, Tosunlar-Buldan kara yolunda, plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza Detayları

59 AHR 542 plakalı otomobil ile 20 GD 004 plakalı otomobil arasında gerçekleşen çarpışmanın ardından, kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla şehri hastanelerine taşırken, 1 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bölgedeki Güvenlik Önlemleri

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınarak, yol trafiğe kapatıldı. Olayın ardından çeşitli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.