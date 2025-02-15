Denizli'de FETÖ Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyelerinin yasadışı yollarla yurt dışına çıkışını organize eden "Emanetçi" olarak adlandırılan örgüt üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, tüm adreslerde 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda çok miktarda dolar ve avro ile dizüstü bilgisayarlar ve dergilere ulaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 3 zanlının tutuklanmasına karar verirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.