Denizli'de Firari Hükümlü Tırda Yakalandı

Denizli'de Hükümlü Tırda Yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, saklandığı tırda yapılan operasyonla yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bu doğrultuda aranan kişilere yönelik etkili bir çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, 6 ayrı suçtan toplam 13 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (28) isminin Kocabaş Mahallesi'ndeki bir tır parkında olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, tır parkına baskın düzenleyerek S.Ç.'yi tır içerisinde yakaladı.

Gözaltına alınan S.Ç., gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Ayrıca, S.Ç.'ye saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen O.F. hakkında da suçluyu kayırma suçundan yasal işlem yapıldı.