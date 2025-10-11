Denizli'de Fırının Gizli Bölmesinde Uyuşturucu: 2 Zanlı Tutuklandı

Denizli'de fırının gizli bölmesine saklanan uyuşturucu ve silahla yakalanan 3 zanlıdan ikisi 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 11:34
Denizli'de düzenlenen operasyonda, evdeki fırının gizli bölmesine saklanan uyuşturucuyla yakalanan üç zanlıdan ikisi tutuklandı.

Operasyon ve yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı değerlendirilen bir adrese baskın gerçekleştirildi. Operasyonda "torbacı" diye tabir edilen iki uyuşturucu satıcısı ile uyuşturucu almaya geldiği belirlenen bir zanlı gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Evde narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada, fırının gizli bölmelerine saklanmış 5 parça halinde 19 bin 247 kullanımlık ve kağıda emdirilmiş uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve ona ait şarjör ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 750 lira ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı; diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

