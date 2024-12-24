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Denizli'de Fırtına Ağaçları Devirdi, İki Araçta Hasar Oluştu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar iki araca zarar verirken, trafik aksadı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:59
Denizli'de Fırtına Ağaçları Devirdi, İki Araçta Hasar Oluştu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle öğleden sonra etkisini artıran fırtına, bazı ağaçların devrilmesine sebep oldu.

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir cip ile Akkonak Mahallesi'ndeki bir otomobil, üzerine devrilen ağaçlar nedeniyle hasar gördü. Ayrıca, fırtınanın etkisiyle bazı caddelerde devrilen ağaçlar, trafikte ciddi aksamalara yol açtı.

Fırtına sırasında savrulan çöp konteynerleri de yollara devrilerek ulaşımda sorunlar yarattı.

Olay üzerine itfaiye ekipleri, motorlu testere kullanarak kırılan ağaçları kesip kaldırmak için hızlı bir müdahalede bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada devrilen ağaç...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada devrilen ağaç araçlara zarar verdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada devrilen ağaç...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada devrilen ağaç araçlara zarar verdi.

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