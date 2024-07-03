Denizli'de freni patlayan Tofaş faciası: 5 yaralı var!

Denizli-İzmir karayolunda seyir halinde olan 07 AAB 978 plakalı Tofaş marka otomobil, Hacıeyüplü Kavşağı geçtikten sonra freninin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil orta refüje çıkarak çevredeki ağaçlara çarptı ve paramparça oldu.





Otomobilin çarpışmasıyla birlikte ön kısmı ağaca takılırken, motor ve diğer parçalar yola saçıldı. Kazada bulunan 6 kişiden 5'i yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ilk müdahalesiyle yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların Durumu Ağır

Kazada yaralanan 5 kişiden 2'sinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yol üzerindeki güvenlik önlemlerini alırken, temizlik çalışmaları yapılarak trafik normale döndü.