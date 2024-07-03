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Denizli'de freni patlayan Tofaş faciası: 5 yaralı var!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, freni patlayan bir Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak ağaçlara çarptı, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 12:19
Denizli'de freni patlayan Tofaş faciası: 5 yaralı var!

Denizli-İzmir karayolunda seyir halinde olan 07 AAB 978 plakalı Tofaş marka otomobil, Hacıeyüplü Kavşağı geçtikten sonra freninin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil orta refüje çıkarak çevredeki ağaçlara çarptı ve paramparça oldu.

tofaş kaza

Otomobilin çarpışmasıyla birlikte ön kısmı ağaca takılırken, motor ve diğer parçalar yola saçıldı. Kazada bulunan 6 kişiden 5'i yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ilk müdahalesiyle yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların Durumu Ağır

Kazada yaralanan 5 kişiden 2'sinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yol üzerindeki güvenlik önlemlerini alırken, temizlik çalışmaları yapılarak trafik normale döndü.

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