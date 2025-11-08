Denizli'de Halk Otobüsü Yangını Ucuz Atlatıldı

Denizli Merkezefendi'de motor arızası sonucu halk otobüsünde çıkan yangın, tüpün boş çıkması sonrası esnaftan temin edilen tüple söndürüldü.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:05
Olayın Detayları

Dün öğle saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi sınırları içinde meydana gelen olayda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait 20 BLD 01 plakalı halk otobüsünün motor bölümünde arıza nedeniyle yangın çıktı.

Sürücünün dumanları fark etmesi üzerine araç yol kenarına çekildi ve kaput açıldığında motor bölümünün alevlere teslim olduğu görüldü. Yolcular araçtan indirilerek güvenli bölgeye alındı.

Sürücünün yangına müdahale için kullandığı söndürme tüpünün boş olduğu anlaşılınca kısa süreli panik yaşandı. Telefonla yardım istenen olay yerine gelen çevredeki bir esnaf, yangının söndürülmesi için esnaftan temin edilen tüp ile müdahalede bulundu.

Esnafın müdahalesi sayesinde alevler aracın diğer kısımlarına sıçramadan kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma bildirilmedi.

Yaşanabilecek daha büyük bir facianın son anda önlendiği belirtilirken, yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

