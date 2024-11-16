Denizli'de Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Denizli'de Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

Denizli'de, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Etkinlik, Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti ve 31 ilden 86 ekip katıldı.

Öne Çıkan Kategoriler ve Kazananlar

Kulüpler, "geleneksel düzenlemesiz dal" ve "geleneksel düzenlemeli dal" kategorilerinde yarıştı. Şampiyonada, minikler düzenlemeli dalda Antalya ekibi Yörem Halk Dansları Spor Kulübü, minikler düzenlemesiz dalda ise İzmir ekibi Egezade Kültür ve Sanat Gençlik Spor Kulübü birinci oldu.

Yıldızlar düzenlemeli dalda İstanbul ekibi Nefestanbul Spor Kulübü, yıldızlar düzenlemesiz dalda ise Trabzon ekibi Taka Müzik ve Halk Oyunları Spor Kulübü şampiyonluk elde etti. Gençler düzenlemeli dalda Denizli ekibi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Gençlik Spor Kulübü, gençler düzenlemesiz dalda Trabzon ekibi Beşikdüzü Spor Kulübü birincilik aldı.

Büyükler düzenlemesiz dalda Tekirdağ ekibi Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Kültür ve Spor Kulübü, büyükler düzenlemeli dalda ise Kocaeli Folklor Spor Kulübü birinci oldu.

Başkan Güler’den Değerlendirme

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir turnuva geçirdiklerini ve Türkiye'nin renklerini bir araya getirdiklerini belirtti. Güler, "Bu turnuva aynı zamanda bir turizm organizasyonu. Burada muhteşem bir salon var. Oscar ödül törenlerinin yapılabileceği muazzam bir salon. Güzel yerlerde güzel işler yapmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Denizli’nin Üzerine düşen Motifler

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Anadolu motiflerinin Denizli'de buluştuğunu vurgulayarak etkinliğin önemine dikkat çekti.

Yarışma sonunda dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Denizli'de, Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca düzenlenen Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası sona erdi. Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe 31 ilden 86 ekip katıldı.

Denizli'de, Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca düzenlenen Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası sona erdi. Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe 31 ilden 86 ekip katıldı.